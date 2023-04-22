Форвард молодёжной сборной России и «Спартака» собирается уехать в НХЛ после сезона

Нападающий системы «Спартака» Никита Чибриков собирается уехать в Северную Америку, чтобы подписать контракт с «Виннипег Джетс». 20-летний форвард последнее время играл за воскресенский «Химик».

«Собираюсь ли поехать в «Виннипег»? Да, это правда. Скорее всего, поеду после окончания своего контракта.

Атмосфера на матчах «Химика» в Воскресенске? Там всегда любят хоккей, поэтому и на финале тут полный стадион, весь город болеет. Трибуны нас поддерживали в каждом игровом моменте: отбор шайбы, её выброс из зоны, полезное действие. Это мотивировало и давало нам большой импульс идти вперёд», — приводит слова Чибрикова ТАСС.

Отметим, что контракт форварда подойдёт к концу 30 апреля. «Виннипег» задрафтовал Чибрикова в 2021 году во втором раунде под общим 50-м номером. Летом 2022 года нападающий в ходе крупного обмена перешёл из СКА в «Спартак». В КХЛ форвард сыграл 32 матча регулярного чемпионата, набрав 2 (1+1) очка. В ВХЛ Чибриков сыграл 16 встреч регулярки, записав на свой счёт 9 (3+6) баллов. В плей-офф хоккеист не принимал участия, однако всё равно стал обладателем Кубка Петрова. Кроме того, Чибриков является игроком молодёжной сборной России.