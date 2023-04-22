Нападающий «Эдмонтона» рассказал, что общего у Коннора Макдэвида и Сидни Кросби

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Ник Бьюгстад рассказал, что общего у капитана «нефтяников» Коннора Макдэвида и форварда «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби.

«Кажется, что они никогда не устают. Они играют 25 минут, а на следующий день ты даже не замечаешь, что они устали. Они работают усерднее всех на тренировках, и это движет всей командой. Когда у вас есть лучший игрок, который ведёт за собой остальных, вы должны не отставать и работать так же усердно.

Такое есть у топовых завершителей — они продолжают расти. Можно заметить это у Сида. Он всё ещё становится лучше. Он всё ещё результативен на том же уровне, на котором был в 24 года. Мне нравится смотреть на этих элитных парней, смотреть, как они работают. Я не играл с Коннором долгое время, но я вижу интенсивную работу. Его менталитет на тренировках. Катание перед матчем. Всё — на высоком уровне. Очевидно, что у него есть природные навыки, но его менталитет — это то, что продолжает развивать его как игрока и человека. Приятно видеть это. Лучше играть с ним, чем против него.

Но посмотрите на всех топовых завершителей, которые были в лиге, — и увидите причину, по которой они играют в НХЛ. Это сосредоточенность и стремление побеждать, становиться лучше. Я просто вижу тенденции в плане соревновательного духа. Я провёл немного времени с Сидом во время коронавируса.

Макдэвид сделает всё, чтобы выиграть, даже в настольной игре? Да. Но они оба замечательные люди», — приводит слова Бьюгстада The Athletic.