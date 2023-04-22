The Athletic: Марченко не только освещал раздевалку «Коламбуса» своим приветливым духом

Журналист The Athletic Аарон Порцлайн подвёл итоги сезона для 22-летнего российского нападающего «Коламбус Блю Джекетс» Кирилла Марченко.
«С Марченко в команде «Коламбус» продлил бы сезон. Он не только освещал раздевалку своим приветливым духом, но и вызывал больше искры в атаке, чем кто-либо мог ожидать. Он заменил Лайне в первом звене и, похоже, воссоздал «химию» с Годро получше», — приводит слова Порцлайна The Athletic.
Напомним, 22-летний Марченко провёл свой дебютный сезон в Национальной хоккейной лиге. В завершившемся регулярном чемпионате российский нападающий принял участие в 59 встречах, в которых забросил 21 шайбу и отдал четыре результативные передачи, суммарно записав на свой счёт 25 очков. Хоккеист в ходе сезона стал основным игроком «Коламбуса» и забронировал за собой место в первом звене.
- 22 апреля 2023
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