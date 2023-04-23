Стэмкос подрался с Мэттьюсом во время матча плей-офф НХЛ

Центральный нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос подрался с нападающим «Торонто Мэйпл Лифс» Остоном Мэттьюсом.
По ходу третьего матча 1/4 финала зоны «Восток» между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Торонто Мэйпл Лифс» Морган Райлли очень жёстко сыграл против Брэйдена Пойнта, после чего Стивен Стэмкос подрался с Остоном Мэттьюсом. Для 25-летнего Мэттьюса эта драка стала первой в карьере.
Посмотреть видео можно в телеграм-канале Хоккей без зрителей.
Первый матч 1/4 финала остался за «Тампа-Бэй» (7:3), во второй игре победу одержал «Торонто» (7:2). Четвёртый матч серии запланирован на 25 апреля. У Стивена Стэмкоса в сезоне-2022/23 81 сыгранный матч, 34 гола и 50 результативных передач. Остон Мэттьюс по системе «гол+пас» набрал 85 очков (40+45) в 71 матче.
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