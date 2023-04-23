Крис Крайдер установил новый рекорд «Рейнджерс» для матчей плей-офф НХЛ

Состоялся третий матч серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 2:1 в овертайме.

Автором единственного гола в составе хозяев стал нападающий Крис Крайдер, для которого эта заброшенная шайба стала пятой в нынешнем розыгрыше плей-офф. Американский форвард установил новый рекорд «Рейнджерс», став первым игроком в истории клуба, кому хватило всего трёх матчей в плей-офф для того, чтобы достичь отметки в пять голов в розыгрыше Кубка Стэнли. В 1996 году легендарный форвард «синерубашечников» Адам Грэйвз уложился за четыре матча.

Напомним, что ранее в этом розыгрыше Кубка Стэнли 31-летний Крайдер установил рекорд НХЛ по голам в большинстве в двух матчах со старта плей-офф.