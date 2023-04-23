«Весь мир пытается понять, как забить Шестёркину». Хэмилтон — о победном голе «Нью-Джерси»

Защитник «Нью-Джерси» Даги Хэмилтон прокомментировал свой победный гол в третьем матче серии плей-офф с «Рейнджерс» (2:1 ОТ). Хоккеист отметил отличную игру российского голкипера «синерубашечников» Игоря Шестёркина. Россиянин отразил 26 из 28 бросков соперника и был признан третьей звездой матча.
«Передо мной было двое защитников, так что я просто пытался набраться терпения, когда получил шайбу. Я увидел небольшую щель для броска, и, к счастью, я попал в цель.
Сегодня мы нанесли два отличных голевых броска, и именно так нам нужно будет забивать Шестёркину. Мы знаем, насколько он хорош, и мы пытаемся понять, как ему забить… как и все в мире пытаются это сделать», — цитирует Хэмилтона пресс-служба НХЛ.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
За три матча серии Шестёркин пропустил четыре шайбы. «Дьяволы» сократили отставание в серии 1-2. Следующий матч пройдёт в Нью-Йорке 25 апреля.
- 23 апреля 2023
-
10:25
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:06
-
08:46
-
08:41
-
08:25
-
07:56
-
07:46
-
07:13
-
06:44
-
06:26
-
06:23
-
05:46
-
05:41
-
04:58
-
02:57
- 22 апреля 2023
-
23:57
-
23:55
-
23:42
-
23:09
-
22:58
-
22:42
-
22:20
-
21:57
-
21:28
-
20:57
-
20:33
-
20:14
-
19:59
-
19:42
-
19:18
-
18:46
-
18:30