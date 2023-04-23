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«Весь мир пытается понять, как забить Шестёркину». Хэмилтон — о победном голе «Нью-Джерси»

«Весь мир пытается понять, как забить Шестёркину». Хэмилтон — о победном голе «Нью-Джерси»
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Защитник «Нью-Джерси» Даги Хэмилтон прокомментировал свой победный гол в третьем матче серии плей-офф с «Рейнджерс» (2:1 ОТ). Хоккеист отметил отличную игру российского голкипера «синерубашечников» Игоря Шестёркина. Россиянин отразил 26 из 28 бросков соперника и был признан третьей звездой матча.

«Передо мной было двое защитников, так что я просто пытался набраться терпения, когда получил шайбу. Я увидел небольшую щель для броска, и, к счастью, я попал в цель.

Сегодня мы нанесли два отличных голевых броска, и именно так нам нужно будет забивать Шестёркину. Мы знаем, насколько он хорош, и мы пытаемся понять, как ему забить… как и все в мире пытаются это сделать», — цитирует Хэмилтона пресс-служба НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

За три матча серии Шестёркин пропустил четыре шайбы. «Дьяволы» сократили отставание в серии 1-2. Следующий матч пройдёт в Нью-Йорке 25 апреля.

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