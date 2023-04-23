Хэмилтон установил рекорд «Нью-Джерси» по голам защитников в регулярке и плей-офф НХЛ

В Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» прошёл третий матч серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 2:1 после овертайма.
Победный гол забил защитник «Нью-Джерси» Даги Хэмилтон. Этот гол стал первым для игрока обороны в текущем плей-офф. В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ Хэмилтон забросил 22 шайбы в 82 матчах. Таким образом, Хэмилтон с 23 шайбами установил рекорд «Нью-Джерси» по голам защитников в одном сезоне регулярки и плей-офф НХЛ. Предыдущий рекорд принадлежал Барри Бэку, который в сезоне-1977/1978 забил 22 гола в регулярке и плей-офф НХЛ.
«Нью-Джерси» сократил отставание в серии 1-2. Следующий матч пройдёт в Нью-Йорке 25 апреля.
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