Во 2-й раз в истории НХЛ в один день победные голы в овертаймах плей-офф забили защитники

Сегодняшний игровой день в плей-офф НХЛ стал вторым в истории лиги, когда два защитника забили в овертаймах победные голы.

Защитник «Торонто» Морган Райлли принёс победу «листьям» в третьем матче с «Тампой» (4:3 ОТ) броском от борта.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на Youtube-канале компании Sportsnet.

В параллельном матче игрок обороны «Нью-Джерси» Даги Хэмилтон забил победный гол в овертайме в ворота «Рейнджерс» (2:1 ОТ).

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на Youtube-канале компании Sportsnet.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, это второй случай в истории лиги, когда два защитника забили в овертаймах матчей плей-офф в один день. Впервые это случилось 10 апреля 1985 года. В тот день проходили первые матчи серий первого раунда. Защитник «Филадельфии» Марк Хоу принёс победу в матче с «Рейнджерс» (5:4 ОТ), Ли Фоголин – игрок обороны «Эдмонтона», нанёс решающий бросок по воротам «Лос-Анджелеса» (3:2 ОТ).