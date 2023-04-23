Ничушкин покинул расположение «Колорадо» по личным причинам
Поделиться
Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин не принял участия в третьем матче серии плей-офф с «Сиэтлом» (6:4). Как сообщил главный тренер «Эвеланш» Джаред Беднар, россиянин покинул расположение команды по личным причинам.
«Он покинул расположение команды по личным причинам. Я без понятия, как долго он будет отсутствовать, но он уже улетел из Сиэтла», — цитирует Беднара журналист Питер Бауг в своём аккаунте в соцсети.
Ничушкин в прошлом матче серии отметился заброшенной шайбой. После второго матча (3:2) Беднар отметил игру россиянина, заявив, что «прежний Вэл вернулся». В прошедшем регулярном чемпионате российский нападающий провёл 53 матча и записал на свой счёт 47 (17+30) очков с показателем полезности «+15».
Материалы по теме
Комментарии
- 23 апреля 2023
-
09:45
-
09:30
-
09:06
-
08:46
-
08:41
-
08:25
-
07:56
-
07:46
-
07:13
-
06:44
-
06:26
-
06:23
-
05:46
-
05:41
-
04:58
-
02:57
- 22 апреля 2023
-
23:57
-
23:55
-
23:42
-
23:09
-
22:58
-
22:42
-
22:20
-
21:57
-
21:28
-
20:57
-
20:33
-
20:14
-
19:59
-
19:42
-
19:18
-
18:46
-
18:30
-
17:58
-
17:42
Партнерский контент