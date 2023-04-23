Ничушкин покинул расположение «Колорадо» по личным причинам

Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин не принял участия в третьем матче серии плей-офф с «Сиэтлом» (6:4). Как сообщил главный тренер «Эвеланш» Джаред Беднар, россиянин покинул расположение команды по личным причинам.

«Он покинул расположение команды по личным причинам. Я без понятия, как долго он будет отсутствовать, но он уже улетел из Сиэтла», — цитирует Беднара журналист Питер Бауг в своём аккаунте в соцсети.

Ничушкин в прошлом матче серии отметился заброшенной шайбой. После второго матча (3:2) Беднар отметил игру россиянина, заявив, что «прежний Вэл вернулся». В прошедшем регулярном чемпионате российский нападающий провёл 53 матча и записал на свой счёт 47 (17+30) очков с показателем полезности «+15».