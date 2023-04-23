Защитник «Торонто» высоко оценил роль О’Райлли в победе над «Тампой»

Защитник «Торонто» Морган Райлли похвалил форварда «Мэйпл Лифс» Райана О’Райлли за игру в третьем матче серии плей-офф с «Тампой» (4:3 ОТ). Форвард сравнял счёт на последней минуте третьего периода и ассистировал Райлли при победном голе в большинстве.

«Первая мысль — очень приятно победить сегодня. Овертайм уже близился к концу, и было приятно поставить точку в матче. О’Райлли нравятся такие вызовы, он обожает соревноваться. Когда наблюдаешь за ним всю игру, то по-настоящему ценишь то, что он делает. Сегодня он забросил шайбу на последней минуте, заблокировал бросок Хедмана на последних секундах третьего периода, выиграл ключевое вбрасывание в овертайме перед моим голом. Он принял участие во всех ключевых эпизодах», – цитирует Райлли официальный сайт НХЛ.

О'Райлли оформил хет-трик Горди Хоу, отметившись двумя результативными передачами, забив гол на последней минуте третьего периода и подравшись с Никитой Кучеровым. «Торонто» вышел вперёд в серии со счётом 2-1.