Рябыкин: на Востоке больше клубов, которые способны бороться за Кубок Гагарина

Бывший главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин сравнил уровень хоккея в конференциях Континентальной хоккейной лиги и рассказал про игру ЦСКА в последних матчах финала Кубка Гагарина.
«На Востоке уровень хоккея ниже, чем на Западе? Много лет работал именно на Востоке, поэтому не соглашусь. Наоборот, Восточная конференция плотнее, в ней больше клубов, которые способны бороться за Кубок Гагарина. Да, на Западе есть два явных лидера — ЦСКА и СКА. Но за ними имеется дистанция. Считаю, что общий уровень хоккея на Востоке как раз выше.
За счёт чего ЦСКА на этом отрезке финала доминирует? Главный фактор — реализация. Посмотрите, во втором периоде последнего матча ЦСКА бросил пять раз — и забил три гола. С одной стороны, это класс, помноженный на хорошие физические кондиции. С другой — везение, от него в спорте никуда не деться», — цитирует Рябыкина Russia-Hockey.ru.
Напомним, четвёртый матч финальной серии плей-офф между ЦСКА и «Ак Барсом» состоится сегодня, 23 апреля (17:00 мск).
- 23 апреля 2023
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