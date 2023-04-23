Рябыкин: на Востоке больше клубов, которые способны бороться за Кубок Гагарина

Бывший главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин сравнил уровень хоккея в конференциях Континентальной хоккейной лиги и рассказал про игру ЦСКА в последних матчах финала Кубка Гагарина.

«На Востоке уровень хоккея ниже, чем на Западе? Много лет работал именно на Востоке, поэтому не соглашусь. Наоборот, Восточная конференция плотнее, в ней больше клубов, которые способны бороться за Кубок Гагарина. Да, на Западе есть два явных лидера — ЦСКА и СКА. Но за ними имеется дистанция. Считаю, что общий уровень хоккея на Востоке как раз выше.

За счёт чего ЦСКА на этом отрезке финала доминирует? Главный фактор — реализация. Посмотрите, во втором периоде последнего матча ЦСКА бросил пять раз — и забил три гола. С одной стороны, это класс, помноженный на хорошие физические кондиции. С другой — везение, от него в спорте никуда не деться», — цитирует Рябыкина Russia-Hockey.ru.

Напомним, четвёртый матч финальной серии плей-офф между ЦСКА и «Ак Барсом» состоится сегодня, 23 апреля (17:00 мск).