Михайлов высказался о победе ЦСКА над «Ак Барсом» в четвёртом матче финала Кубка Гагарина

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Борис Михайлов оценил победу ЦСКА над «Ак Барсом» (2:1).

«Победа была трудная. Обе команды сражались от начала и до конца. Армейские нападающие забили на одну шайбу больше, чем нападающие «Ак Барса». Был интересный хоккей и единоборства, был показ мастерства — зрителям очень понравилось. Игра продолжается. ЦСКА — молодцы, но всё ещё впереди», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, счёт в серии – 3-1 в пользу ЦСКА. Следующий матч состоится в Казани послезавтра, 25 апреля. Встреча начнётся в 19:30 мск. В рамках финала Кубка Гагарина команды встречались один раз, в сезоне-2017/2018. Со счётом 4-1 в серии сильнее оказался «Ак Барс».