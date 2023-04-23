Плотников: растворились ли лидеры «Ак Барса»? Не хочу говорить об этом

Нападающий московского ЦСКА Сергей Плотников подвёл итог четвёртой игры финальной серии Кубка Гагарина с «Ак Барсом» (2:1).

«Мы идём от игры к игре, настраиваемся на конкретный матч и стараемся победить в нём. Не хочу говорить о том, растворились ли лидеры «Ак Барса». Мы концентрируемся на своих ролях.

В Казани нам важно продолжить правильные вещи, которые дают результат, и не поверить в победу раньше времени. Без понятия, везём ли мы с собой в Казань шампанское и чемпионские кепки. Я об этом даже не думаю. Сегодня нам надо отдохнуть, завтра — подготовиться, начать день с чистого листа, будто нас ждёт просто первая игра», — приводит слова Плотникова «РИА Новости».

Плотников в текущем плей-офф за ЦСКА сыграл 24 матча, в которых набрал 10 (4+6) очков.