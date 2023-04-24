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Орлов – 6-й защитник НХЛ с 1997 года, набравший очки в каждой из первых 4-х игр плей-офф

Орлов – 6-й защитник НХЛ с 1997 года, набравший очки в каждой из первых 4-х игр плей-офф
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Российский игрок «Бостон Брюинз» Дмитрий Орлов стал шестым защитником с 1997 года, набравшим очки в каждой из своих первых четырёх игр плей-офф за клуб.

Россиянин присоединился к таким игрокам, как Крис Рассел, Джек Джонсон, Крис Пронгер, Райан Уитни и Маттиас Олунд.

Напомним, Орлов отметился результативной передачей в четвёртом матче серии плей-офф НХЛ с «Флоридой Пантерз».

В нынешнем сезоне плей-офф НХЛ Орлов принял участие в четырёх матчах, в которых записал в свой актив пять результативных передач. Всего за карьеру в плей-офф НХЛ российский защитник записал в свой актив 2 гола и 26 результативных передач в 78 играх.

Следующий матч плей-офф НХЛ между «Бостоном» и «Флоридой» состоится 27 апреля в Бостоне на стадионе Ти-Ди Гарден.

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