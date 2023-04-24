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Передача Орлова помогла «Бостону» обыграть «Флориду», счёт в серии 3-1

Передача Орлова помогла «Бостону» обыграть «Флориду», счёт в серии 3-1
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Завершился четвёртый матч серии плей-офф НХЛ, в котором «Флорида Пантерз» принимал «Бостон Брюинз». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.

В составе победителей отличились Брэд Маршан, Джейк Дебраск (дважды) и Тайлер Бертуцци и Тейлор Холл (дважды). Российский защитник Дмитрий Орлов отметился результативной передачей.

За «Флориду» забивали Мэттью Ткачук и Сэм Беннетт. Российский голкипер Сергей Бобровский сделал 25 сейвов.

Таким образом, счёт в серии стал 3-1 в пользу «Бостона». Следующим матч состоится 27 апреля.

Напомним, «Бостон» финишировал на первом месте Восточной конференции, записав в свой актив 135 очков. «Флорида», в свою очередь, заняла восьмое место на Востоке, набрав 92 очка.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 4-й матч
23 апреля 2023, воскресенье. 22:30 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
2 : 6
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Маршан (Заха, Бертуцци) – 09:45 (5x4)   0:2 Дебраск (Орлов, Холл) – 21:52 (5x4)   1:2 Ткачук (Вераге, Монтур) – 36:00 (5x5)   1:3 Бертуцци (Карло, Фолиньо) – 42:26 (5x5)   2:3 Беннетт (Монтур, Ткачук) – 46:11 (5x4)   2:4 Дебраск (Заха, Холл) – 48:05 (5x5)   2:5 Холл (Носек, Улльмарк) – 56:24 (5x5)   2:6 Холл (Лауко, Хэтэуэй) – 59:31 (en)
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