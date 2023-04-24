Передача Орлова помогла «Бостону» обыграть «Флориду», счёт в серии 3-1

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Завершился четвёртый матч серии плей-офф НХЛ, в котором «Флорида Пантерз» принимал «Бостон Брюинз». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.

В составе победителей отличились Брэд Маршан, Джейк Дебраск (дважды) и Тайлер Бертуцци и Тейлор Холл (дважды). Российский защитник Дмитрий Орлов отметился результативной передачей.

За «Флориду» забивали Мэттью Ткачук и Сэм Беннетт. Российский голкипер Сергей Бобровский сделал 25 сейвов.

Таким образом, счёт в серии стал 3-1 в пользу «Бостона». Следующим матч состоится 27 апреля.

Напомним, «Бостон» финишировал на первом месте Восточной конференции, записав в свой актив 135 очков. «Флорида», в свою очередь, заняла восьмое место на Востоке, набрав 92 очка.