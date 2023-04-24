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Малкин назвал клуб, который, по его мнению, выйдет в финал Кубка Стэнли

Малкин назвал клуб, который, по его мнению, выйдет в финал Кубка Стэнли
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Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин рассказал, что «Миннесота Уайлд» прошлым летом зря обменяла Кевина Фиалу в «Лос-Анджелес Кингз», и заявил, что, по его мнению, «короли» выйдут в финал Кубка Стэнли.

«Миннесота» зря отказалась от Кевина Фиалы, «Лос-Анджелес Кингз» будут в финале», — написала супруга Малкина Анна Кастерова в своём телеграм-канале, цитируя мужа.

Напомним, в серии «Эдмонтона» и «Лос-Анджелеса» счёт равный — 2-2.

36-летний Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года, является трёхкратным обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017). В прошедшем сезоне россиянин провёл 82 матча, в которых набрал 83 очка (27+ 56), уступив по результативности в команде только Сидни Кросби (93 очка).

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