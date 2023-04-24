Бобровский прокомментировал первый для себя матч в старте «Флориды» в Кубке Стэнли — 2023

Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский рассказал о четвёртом матче в серии плей-офф НХЛ с «Бостон Брюинз», ставшем для него первым в стартовом составе клуба в текущем розыгрыше Кубка Стэнли.

«Конечно, было приятно находиться на льду. Я был счастлив и чувствовал себя хорошо. На арене была отличная публика, отличная атмосфера, матч получился хорошим. Была весёлая игра, было приятно присутствовать на ней, но, к сожалению, мы не добились победы, но серия всё ещё продолжается», — приводит слова Бобровского официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Напомним, 34-летний голкипер выходил на замену в третьем матче противостояния в середине третьего периода.

«Брюинз» ведут в серии со счётом 3-1. Следующая игра состоится в Бостоне 27 апреля.