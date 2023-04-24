А. Тихонов: КХЛ интереснее НХЛ и чемпионата мира, посмотрите, какой хоккей стал в России!

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов оценил уровень хоккея в КХЛ и сравнил лигу с играми НХЛ и чемпионатов мира.
«Ничего страшного не вижу в том, что России и Беларуси не будет на чемпионате мира по хоккею. У нас сейчас идёт Кубок Гагарина, он лучше чемпионата мира и лучше НХЛ. Думаю, что-то интересное можно будет организовать между Россией и Беларусью.
Почему КХЛ лучше НХЛ? Кубок Гагарина интереснее. Вы посмотрите, какая конкуренция! Когда такое было, чтобы «Ак Барс» составлял конкуренцию ЦСКА. Очень здорово! Посмотрите, трибуны заполнены. Какой хоккей стал в России! Если бы ещё футбол у нас достиг такого уровня хотя бы на 30%», — сказал Тихонов Legalbet.
Напомним, чемпионат мира — 2023 пройдёт в Финляндии и Латвии. Игры группового этапа состоятся с 12 по 23 мая, четвертьфиналы турнира пройдут 25 мая. Матчи за медали будут сыграны в воскресенье, 28 мая.
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