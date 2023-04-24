Сколько ещё матчей «Ак Барс» сумеет выиграть в финале Кубка Гагарина?
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Накануне в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» закончился четвёртый матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный ЦСКА принимал казанский «Ак Барс». Победу со счётом 2:1 одержали хозяева. Таким образом, счёт в серии – 3-1 в пользу армейцев.
«Чемпионат» предлагает пройти опрос на тему: сколько ещё матчей «Ак Барс» сумеет выиграть в финале Кубка Гагарина?
Отметим, что в рамках финала Кубка Гагарина команды встречались один раз, в сезоне-2017/2018. Со счётом 4-1 в серии сильнее оказался «Ак Барс».
Следующий матч финальной серии Кубка Гагарина состоится завтра, 25 апреля, в Казани. Встреча начнётся в 19:30. При необходимости завершающие матчи серии состоятся 27 апреля в Москве и 29 апреля в Казани.
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