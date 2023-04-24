Любушкин рассказал, как в «Баффало» отреагировали на его отказ от участия в ЛГБТ-акции

Защитник «Баффало Сэйбрз» Илья Любушкин рассказал, как в «Баффало» отреагировали на его отказ от участия в ЛГБТ-акции. Напомним, хоккеист отказался от ношения радужного джерси на предыгровой раскатке перед матчем с «Монреаль Канадиенс» (3:4 Б).

«Ожидал ли, что команда меня поддержит? Я разговаривал до того, как это случилось, в команде общались с Кайлом [Окпосо], которому сказали, что я донёс свою мысль до ребят. Считаю, что Кайл совершенно адекватно всё воспринял, спасибо ему и всей команде большое за сказанное и проявленную в мою сторону поддержку», — приводит слова Любушкина ТАСС.

Ранее капитан и нападающий «Баффало Сэйбрз» Кайл Окпосо поделился мнением о решении Любушкина не участвовать в акции.