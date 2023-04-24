Сафронов — об отстранении Гусева: Петружалек, Анисин, Жердев — это самые близкие аналогии

Советник президента московского «Динамо», бывший директор клуба и генеральный менеджер национальной команды Андрей Сафронов высказался о ситуации с нападающим СКА Никитой Гусевым, а также подверг критике хоккейного агента Сергея Паремузова.

«Неприятно удивили высказывания господина Паремузова. Его критика в адрес петербургского СКА не просто необъективна. Она не имеет ничего общего с реальностью. Видно, что агент ничего не понимает в таких вещах, как управление командой. Не знает, что такое работа главного тренера или генерального менеджера по ходу плей-офф. Зато учит работе других, хотя Паремузов никогда не руководил клубом, ничего не выиграл. Всё это выглядит несолидно.

Выход в финал конференции – это уже очень непросто. Путь к победам требует слаженной, ежедневной, грамотной работы. На этом пути случается всякое. Приходится и заниматься воспитанием, кого-то сажать в запас. Это абсолютно нормальный шаг, часть процесса строительства команды. А кнут – невкусный, но полезный. Причём не только для тех, кого выводят из состава. Но и для остальных. Потому что помогает вспомнить: плей-офф – хоккейная война. Она ошибок не прощает.

Весной 2012 года мы в «Динамо» посадили в запас небесталанного, но трусливого иностранца Петружалека. Отряд не заметил потери бойца и путь к чемпионству прошёл до конца. Или вспомните историю Анисина. Стал лучшим снайпером плей-офф, а через три месяца решил, что он самый обалденный в мире парень, и просто бросил играть в хоккей. Третий случай из моей практики – Жердев. Тут самые близкие аналогии с проблемами Гусева. В сезоне-2014/2015 Жердев получил огромный кредит доверия. Игровая практика в «Динамо» и сборной, много ледового времени, большинство. Но вольное отношение к спортивному режиму подвело одарённого мастера. Играл намного слабее, чем мог бы. Принёс минимум пользы. В итоге – логичное расставание и карьера, пошедшая под откос.

Если в голове у хоккеиста бардак, то ни главный тренер, ни генеральный менеджер в этом не виноваты. И клуб имеет полное право воспитывать тех, кто сознательно снизил требования к себе.

Агенты считают, что с их клиентов должны в любом случае сдувать пылинки и прощать любые грехи. Но нельзя забывать, что деньги игрокам платит всё-таки клуб. И, значит, клуб вправе ожидать эффективности от своих вложений. У игрока есть не только права, но и обязанности.

Проблемы Гусева? Штаб СКА поступил правильно, отправив его в запас. Я как нейтральный наблюдатель видел: против ЦСКА игрок банально не тянул. Не знаю, нарушал Гусев режим или нет. Но если брать его эффективность в регулярке за 100 процентов, то в сериях с Минском и Нижним нападающий играл на 50-60 процентов. А к финалу конференции осталось 20 процентов настоящего Гусева. Почему тренер должен терпеть? Какой был бы пример для команды, если одному позволяется больше, чем остальным?

Давайте вспомним про того же Мозякина. «Магнитка» в середине 2010-х выдала два великолепных плей-офф, взяла два Кубка Гагарина. В том числе благодаря своим звёздам. Но мало кто помнит, что эти звёзды не каждый год отличались профессиональным отношением к делу. Вспомните, как они опозорились в 2015-м. Когда в статусе чемпиона вылетели во втором раунде от чернорабочей «Сибири», проиграли серию 1-4. Да весь хоккейный мир тогда знал, почему это произошло! Потому что лидеры на протяжении того сезона тоже испытывали проблемы со спортивным режимом. И в плей-офф просто не тянули, как не тянул этой весной Гусев. Может, если бы в «Магнитке» восемь лет назад проявили решимость и повоспитывали своих звёзд, результат был бы лучше, чем вылет во втором раунде?

В регулярке и в плей-офф результат для Питера делал далеко не один Гусев? В том-то и дело. СКА стал синонимом доверия к молодым игрокам. Мы должны дружно поблагодарить питерский клуб за такую кадровую политику. Потому что команда Ротенберга работает в интересах всего отечественного хоккея. Даёт одарённым молодым хоккеистам путёвку в жизнь, развивает их, воспитывает. Строит вертикаль, не жалеют сил на тренерскую работу, делают много хорошего для всей отрасли. Такая стратегия вызывает уважение. Если нашему хоккею не хватает мастеров высшего класса – их нужно выращивать. Так этим в Питере и занимаются. Посмотрите, как в прошедшем сезоне выросли Никишин, Бардаков, Глотов, Хуснутдинов. Как прибавил вратарь Николаев. Сколько игроков получили бесценную практику игры на высшем уровне, в том числе и в плей-офф. В следующем сезоне они сделают ещё несколько широких шагов вперёд. И наш хоккей от этого только выиграет. Чемпионату России нужны звёзды, чьи глаза в финале конференции будут гореть ярче, чем у Гусева», — сказал Сафронов «Чемпионату».