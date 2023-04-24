Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник «Баффало» Любушкин: три недели в сезоне играл со сломанной ногой

Защитник «Баффало» Любушкин: три недели в сезоне играл со сломанной ногой
Комментарии

Защитник «Баффало Сэйбрз» Илья Любушкин рассказал, что в начале сезона Национальной хоккейной лиги три недели играл с переломом ноги.

«Маттиас Самуэльссон рассказывал, что ему приходилось играть в сезоне со сломанной рукой, могу ли представить себя на его месте? Я просто в интервью не особо люблю рассказывать, но можно взять случай, когда я практически три недели в ноябре, кажется, играл со сломанной ногой. Об этом никто не знает, потому что я не хочу об этом рассказывать. Я могу представить, что это такое», — цитирует Любушкина ТАСС.

29-летний игрок обороны в прошедшем регулярном сезоне провёл 68 матчей, в которых отметился двумя заброшенными шайбами и 12 результативными передачами с 36 минутами штрафа.

Материалы по теме
Любушкин рассказал, как в «Баффало» отреагировали на его отказ от участия в ЛГБТ-акции
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023