Защитник «Баффало» Любушкин: три недели в сезоне играл со сломанной ногой

Защитник «Баффало Сэйбрз» Илья Любушкин рассказал, что в начале сезона Национальной хоккейной лиги три недели играл с переломом ноги.

«Маттиас Самуэльссон рассказывал, что ему приходилось играть в сезоне со сломанной рукой, могу ли представить себя на его месте? Я просто в интервью не особо люблю рассказывать, но можно взять случай, когда я практически три недели в ноябре, кажется, играл со сломанной ногой. Об этом никто не знает, потому что я не хочу об этом рассказывать. Я могу представить, что это такое», — цитирует Любушкина ТАСС.

29-летний игрок обороны в прошедшем регулярном сезоне провёл 68 матчей, в которых отметился двумя заброшенными шайбами и 12 результативными передачами с 36 минутами штрафа.