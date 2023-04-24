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Российский защитник «Баффало»: в клубе уверены в попадании в плей-офф в следующем году

Российский защитник «Баффало»: в клубе уверены в попадании в плей-офф в следующем году
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Защитник «Баффало Сэйбрз» Илья Любушкин рассказал о настрое клуба на следующий сезон.

«Думаю, клуб сейчас находится в том направлении, когда все понимают, что в ближайшее время мы будем в плей-офф. И никто особо не переживает насчёт этих цифр. Думаю, что в следующем году всё будет по-другому, а сколько лет мы не попадали в плей-офф — не особо всех интересует.

Как видите, у нас одна из самых молодых команд в лиге, но она переходит в следующий этап взросления. Парни растут, привыкают к уровню лиги. Я думаю, в следующем сезоне для нас всё кардинально поменяется, и я надеюсь, мы будем одной из лучших команд лиги», — приводит слова Любушкина ТАСС.

Напомним, по итогам регулярного чемпионата «Баффало» не вышел в плей-офф 12-й сезон подряд, обновив антирекорд лиги.

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