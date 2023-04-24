Главный тренер «Бостона» оценил поведение вратаря Улльмарка, устроившего стычку с Ткачуком

Главный тренер «Бостон Брюинз» Джим Монтгомери прокомментировал момент четвёртого матча с «Флоридой Пантерз», в котором голкипер «мишек» Линус Улльмарк в концовке был удалён за стычку с форвардом «пантер» Мэттью Ткачуком.
«Будучи вратарём, ты должны просто останавливать шайбы. От тебя не ожидают, что, пока ты будешь работать клюшкой, кто-то наедет на тебя. Мы держались и держимся вместе. Очень горжусь нашей командой.
Мы рассчитывали, что за три минуты до конца поменяем вратарей, заставим Суэя (вратаря Джереми Свеймана. — Прим. «Чемпионата») немного взбодриться. На тот случай, если что-нибудь ещё случится. Мы не хотели ничем рисковать.
Улльмарк сорвал экипировку? Мне это понравилось. Он полностью отдаётся делу», — приводит слова Монтгомери The Athletic.
- 24 апреля 2023
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