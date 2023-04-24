«Кажется, у Дебура есть противоядие от Капризова». Руссо — о провальной игре россиянина
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Журналист The Athletic Майкл Руссо после четвёртого матча серии первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли — 2023 между «Миннесотой Уайлд» и «Даллас Старз» рассказал о «противоядии» главного тренера «шерифов» Питера Дебура от российского нападающего «дикарей» Кирилла Капризова.
«Совпадение или нет, но у тренера «Далласа» Пита Дебура, кажется, есть противоядие от Капризова. В двух сериях плей-офф с «Миннесотой» в качестве тренера «Голден Найтс» и «Старз» его команды позволили Кириллу забить всего три гола и отдать одну передачу в 11 матчах.
Капризов не общался с прессой после четвёртого матча, но Болди говорил прямо перед плей-офф о том, насколько прошлогодняя серия с «Блюз» должна стать для него уроком», — приводит слова Руссо The Athletic.
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