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«Один из самых грязных хитов. Мерзко». Журналист раскритиковал решение судей по Макару

«Один из самых грязных хитов. Мерзко». Журналист раскритиковал решение судей по Макару
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Журналист The Athletic Томас Дранс на своей странице в «Твиттере» прокомментировал грубый хит защитника «Колорадо Эвеланш» Кейла Макара в четвёртом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Сиэтл Кракен» (2:3 ОТ, 2-2).

«Судьи отменили пятиминутное удаление для Кейла Макара. Оказывается, один из самых грязных хитов, которые я когда-либо видел вживую, — всего лишь двухминутный штраф. Мерзко.

Макара освистывают каждый раз, когда он касается шайбы, что должно быть немного странно для одного из самых уважаемых и приятных игроков НХЛ. Игра вошла в другое измерение — это серьёзное преимущество — после хита», — говорится в сообщении.

Напомним, на девятой минуте встречи «кракены» проводили атаку. Нападающий Джаред Макканн, за которым бежал Макар, нанёс бросок по воротам Александра Георгиева. Голкипер отразил шайбу, и та пролетела высоко над воротами. Макканн и Макар продолжили движение, и у борта защитник «Колорадо» грубо хитовал нападающего «Сиэтла». Форвард в итоге получил травму и не смог продолжить матч. Макар же получил всего две минуты штрафа.

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