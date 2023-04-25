В. Козлов ответил на вопрос, почему в плей-офф не стал использовать голкипера Кареева

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов ответил на вопрос, почему в плей-офф не стал использовать голкипера Андрея Кареева.

«Согласен, что большая нагрузка выпала на Ежова. Почему не поставил Кареева в плей-офф? Я считал, что Илья выглядит хорошо, и не видел причин его менять. Мы с самого начала сделали ставку на Ежова, он более стабильно играл, и даже в сезоне он после неудачных матчей проводил удачные.

Шмелёв отличный мастер, у него огромный потенциал, и он провёл хороший сезон. Единственное, я попросил его сделать больший акцент на физической подготовке. Проблема в том, что у него было не так много матчей в плей-офф в карьере, а это совсем другой накал борьбы и сопротивления», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.