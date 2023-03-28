Вайсфельд: Кареев — работоспособный, но я, видимо, его человеческих качеств не оценил

Экс-генменеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд рассказал про игру голкипера Андрея Кареева в «Салавате Юлаеве».

«А что тут говорить? Он проиграл конкуренцию, с точки зрения тренерского штаба Уфы. Ежов сильнее. Предмета для обсуждения не вижу.

Были большие ожидания от его прихода, думали, что он окреп и наконец готов занять позицию на несколько лет вперёд? Думаю, что это в клубе так думали. Другой вопрос, что уровень соревнований в Финляндии нельзя экстраполировать на КХЛ. Там пониже уровень. Особенно для вратарей. Там более схематичный хоккей и там проще играть.

Каким он игроком представлялся в 2017 году, когда приглашали? Когда мы его приглашали, он был вратарём олимпийской сборной и кандидатом в первую. Неважно, каким он представлялся. Я его приглашал и в «Металлург». Он был очень работоспособным вратарём, и я не видел, чтобы люди столько тренировались. Я, видимо, его человеческих качеств не оценил.

Замечал ли, что у него с характером проблемы возникли, что он будто на всех обижен в клубе был? Конечно, замечал. Если человек выкладывает такой пост со своими лучшим сейвами в Финляндии со словами, что скучает по плей-офф, после вылета команды – это не очень.

Если смотреть со стороны, то один проиграл конкуренцию другому. Какие ещё глубокие выводы делать? Он когда играл, то у него было несколько матчей удачных. Потом не совсем хорошо. Вот и под конец проиграл борьбу. Но Ежов тоже в плей-офф не лучший хоккей показал, а Кареева не поставили всё равно. Значит, масштабы проблемы велики.

Кто может быть заинтересован в Карееве? Я не представляю после такого сезона. Может, он опять в Финляндию поедет. Хотя, насколько я знаю, он там тоже расстался не очень хорошо, – приводит слова Вайсфельда «БИЗНЕС Online».

Отметим, что 28-летний Кареев не сыграл в нынешнем плей-офф ни одного матча. Тренерский штаб доверил место в воротах 36-летнему Илье Ежову, проведшему шесть встреч в серии первого раунда с «Адмиралом» и пропустившему 14 шайб.