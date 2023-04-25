Журналист Sportsnet: в любом матче Кучерова можно было считать лучшим игроком мира
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Журналист Sportsnet Эрик Энджелс на своей странице в «Твиттере» поделился мнением об игре российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова.
«В любом матче Никиту Кучерова можно было считать лучшим игроком мира. Довольно редко о нём говорят так, и это прискорбно, если учесть, что он сделал в последних нескольких плей-офф», — говорится в сообщении.
Напомним, в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся четвёртый матч плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:4 после овертайма. Российский нападающий «молний» отдал две результативные передачи в матче. Теперь на его счету шесть (1+5) очков в четырёх встречах серии.
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