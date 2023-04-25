Департамент безопасности игроков НХЛ проведёт слушание по поводу грубого хита Макара

Департамент безопасности игроков Национальной хоккейной лиги сегодня, 25 апреля, проведёт слушание по поводу дополнительного наказания за грубый хит защитника «Колорадо Эвеланш» Кейла Макара на форварде «Сиэтл Кракен» Джареде Макканне, сообщает официальный «твиттер» организации.

Напомним, на девятой минуте встречи четвёртого матча первого раунда плей-офф «кракены» проводили атаку. Нападающий Джаред Макканн, за которым бежал Макар, нанёс бросок по воротам Александра Георгиева. Голкипер отразил шайбу, и та пролетела высоко над воротами. Макканн и Макар продолжили движение, и у борта защитник «Колорадо» грубо хитовал нападающего «Сиэтла». Форвард в итоге получил травму и не смог продолжить матч. Макар же получил всего две минуты штрафа.

Встреча завершилась в овертайме победой «Сиэтла» со счётом 3:2 в овертайме. Счёт в серии — 2-2.