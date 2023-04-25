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Кулёмин, Ежов и Бирюков продлили контракт с «Салаватом Юлаевым» на один сезон

Форвард Николай Кулёмин, вратарь Илья Ежов и защитник Евгений Бирюков продлили контракт с хоккейным клубом «Салават Юлаев», сообщает официальный сайт уфимцев. Соглашения рассчитаны на один сезон.

В минувшем чемпионате Кулёмин провёл 73 игры, набрал 29 (14+15) очков при показателе полезности «+19». Всего за свою карьеру в Континентальной хоккейной лиге 36-летний нападающий провёл 319 матчей, в которых записал на свой счёт 161 (80+81) набранное очко с показателем полезности «+69» и со 118 штрафными минутами.

Бирюков принял участие в 73 матчах и набрал 4 (0+4) очка при показателе полезности «-4» и 22 штрафных минутах.

В минувшем сезоне голкипер Ежов провёл в составе юлаевцев 50 матчей, одержал 24 победы, оформив пять игр на «ноль». Процент отражённых бросков – 92,8%, коэффициент надёжности – 1,98.

Напомним, накануне уфимский клуб объявил о продлении контракта с защитником Григорием Паниным.