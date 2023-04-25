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Защитника «Колорадо» Макара дисквалифицировали на один матч за хит в игре с «Сиэтлом»

Защитника «Колорадо» Макара дисквалифицировали на один матч за хит в игре с «Сиэтлом»
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Департамент безопасности игроков Национальной хоккейной лиги дисквалифицировал на один матч защитника «Колорадо Эвеланш» Кейла Макара за жёсткий хит на форварде «Сиэтл Кракен» Джареде Макканне.

Напомним, на девятой минуте встречи четвёртого матча первого раунда плей-офф «кракены» проводили атаку. Нападающий Джаред Макканн, за которым бежал Макар, нанёс бросок по воротам Александра Георгиева. Голкипер отразил шайбу, и та пролетела высоко над воротами. Макканн и Макар продолжили движение, и у борта защитник «Колорадо» грубо хитовал нападающего «Сиэтла». Форвард в итоге получил травму и не смог продолжить матч. Макар же получил всего две минуты штрафа.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Пятый матч в серии «Колорадо» — «Сиэтл» состоится в ночь на 27 апреля в 4:30 мск.

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