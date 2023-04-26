«Ни один вратарь в НХЛ не справился бы». Купер о критике Василевского в серии с «Торонто»

Главный тренер «Тампа-Бэй» Джон Купер прокомментировал неудачную игру Андрея Василевского в серии с «Торонто». Россиянин за четыре матча серии отразил всего 85,6% бросков при коэффициенте надёжности 4,33. Среди вратарей, сыгравших хотя бы три матча, Василевский на данный момент худший в плей-офф.

«Если вернуться ко второй игре серии, то гол Марнера. безусловно, был на совести Василевского. Но после этого какие могут быть к нему вопросы? Посмотрите на четвёртый матч, кто мог справиться с подправлениями Аччари, Мэттьюса или Керфута? Ни один вратарь в лиге, возьмите любых лучших вратарей в истории НХЛ, никто бы не смог справиться с этими бросками.

Вот о чём я говорю, это были 100% голы. Удивительно, что все они случились в одном матче. Обычно такие идеальные подправления можно увидеть не так часто. Защитники перед Василевским должны были сыграть лучше. Опять же, давайте отдадим должное хоккеистам «Торонто». Если взять последние их 10 матчей, то мы вряд ли увидим такие голы. Это та часть, где мы должны стать лучше и помешать игрокам «листьев» забивать такие голы», — цитирует Купера журналит Крис Кренн в своём аккаунте в соцсети.

«Торонто» ведёт в серии со счётом 3-1. Следующий матч состоится в Торонто 28 апреля.