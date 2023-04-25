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Василевский — худший вратарь этого плей-офф по проценту сейвов среди игроков с 3+ матчами

Василевский — худший вратарь этого плей-офф по проценту сейвов среди игроков с 3+ матчами
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Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский — худший вратарь нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли по количеству отражённых бросков среди игроков, проведших хотя бы три матча.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, хоккеист «молний» после четырёх встреч серии первого раунда плей-офф с «Торонто Мэйпл Лифс» отразил всего 85,6% бросков при коэффициенте надёжности 4,33. Среди вратарей, сыгравших хотя бы три матча, Василевский на данный момент худший в плей-офф.

Если учитывать всех голкиперов, то хоккеист «Тампы» занимает лишь пятое из 22 мест. Хуже него выступили Марк-Андре Флёри (один матч, семь пропущенных голов, 77,4%) из «Миннесоты Уайлд», Джозеф Уолл (один матч, 20 минут, один гол, 80%) из «Торонто», Витек Ванечек (два матча, девять голов, 82,7%) из «Нью-Джерси Дэвилз» и Сергей Бобровский (два матча, шесть голов, 84,6%) из «Флориды Пантерз».

Примечательно, что за Василевским расположился Илья Самсонов (четыре матча, 15 голов, 87,6%).

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