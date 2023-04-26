Кожевников: ЦСКА бездарно распорядился своим шансом, «Ак Барс» играл агрессивнее и от ножа

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников отметил агрессивный настрой «Ак Барса» в пятом матче финала Кубка Гагарина с ЦСКА (2:1).

«Играли равные команды, была битва. Казань играла от ножа, деваться им было некуда. Было понятно, что Казань будет сражаться. Перекатали армейцев. «Ак Барс» смотрелся агрессивнее, чем в предыдущих играх. Навязали очень серьёзную борьбу в зоне армейцев. У ЦСКА был шанс — большинство в середине игры, но просто бездарно распорядились своим шансом. Было ожидаемо, что финальная серия затянется. У «Ак Барса» классные игроки! Нужен был настрой на этот матч, что Казань и сделала. Команды равные», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Шестой матч серии состоится в Москве 27 апреля. Начало матча — в 19:30 мск.