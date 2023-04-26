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Форвард «Айлендерс»: Сорокин — особенный, если бы не он, нас бы тут не было

Форвард «Айлендерс»: Сорокин — особенный, если бы не он, нас бы тут не было
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Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Мэтью Барзал оценил вклад голкипера Ильи Сорокина в успехи команды в текущем сезоне.

«Он особенный, это действительно так. Сорокин был нашей опорой весь год. Если посмотреть на самых важных игроков НХЛ для их команд, я думаю, что он входит в тройку или пятёрку лучших. Нас бы здесь не было, если бы не он и его игра», — цитирует Барзала официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Напомним, в пятом матче серии розыгрыша Кубка Стэнли с «Каролиной Харрикейнз» (3:2) Сорокин отразил 34 из 36 бросков по воротам. Следующий матч в серии первого раунда плей-офф пройдёт на площадке «Нью-Йорка» 29 апреля.

Ранее главный тренер «островитян» Лэйн Ламберт отметил игру Сорокина.

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