Главный тренер «Сан-Хосе» оценил игру форварда Гущина

Главный тренер «Сан-Хосе Шаркс» Дэвид Куинн оценил игру российского нападающего системы клуба Данила Гущина.
«Гущин играет в хорошем темпе. У него отличный бросок, благодаря которому он забил свой гол. У него есть самообладание, уверенность в себе и немного упорства», — приводит слова Куинна NBC Sports.
Напомним, 21-летний уроженец Екатеринбурга в регулярном сезоне НХЛ сыграл за «акул» два матча, в которых набрал два (1+1) очка. В Американской хоккейной лиге Гущин в завершившимся регулярном сезоне выступал за клуб «Сан-Хосе Барракуда». В 67 встречах Данил забросил 22 шайбы и отдал 23 результативные передачи, набрав в общей сложности 45 очков с показателем полезности «-18».
Гущин был выбран на драфте НХЛ в 2020 году в третьем раунде под общим 76-м номером.
- 26 апреля 2023
-
20:17
-
20:08
-
20:02
-
19:51
-
19:29
-
19:16
-
19:05
-
18:46
-
18:37
-
18:20
-
17:55
-
17:40
-
17:24
-
17:07
-
16:56
-
16:50
-
16:39
-
16:30
-
16:18
-
16:10
-
15:55
-
15:45
-
15:30
-
15:10
-
14:45
-
14:25
-
13:55
-
13:30
-
13:05
-
12:45
-
12:25
-
12:10
-
11:50
-
11:35
-
11:20