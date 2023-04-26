Главный тренер «Сан-Хосе» оценил игру форварда Гущина

Главный тренер «Сан-Хосе Шаркс» Дэвид Куинн оценил игру российского нападающего системы клуба Данила Гущина.

«Гущин играет в хорошем темпе. У него отличный бросок, благодаря которому он забил свой гол. У него есть самообладание, уверенность в себе и немного упорства», — приводит слова Куинна NBC Sports.

Напомним, 21-летний уроженец Екатеринбурга в регулярном сезоне НХЛ сыграл за «акул» два матча, в которых набрал два (1+1) очка. В Американской хоккейной лиге Гущин в завершившимся регулярном сезоне выступал за клуб «Сан-Хосе Барракуда». В 67 встречах Данил забросил 22 шайбы и отдал 23 результативные передачи, набрав в общей сложности 45 очков с показателем полезности «-18».

Гущин был выбран на драфте НХЛ в 2020 году в третьем раунде под общим 76-м номером.