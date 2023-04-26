Флаги России и Беларуси будут запрещены на чемпионате мира по хоккею — 2023

Государственные флаги России и Беларуси будут запрещены на чемпионате мира — 2023 в Латвии и Финляндии. Их не разрешат вывешивать в местах проведения соревнований, сообщает Delfi.lv со ссылкой на главу латвийского оргкомитета Эдгарса Бунциса.

При этом на матчи чемпионата мира на «Арена-Рига» будет разрешено проносить украинский флаг, и он будет равнозначен латвийскому флагу.

Напомним, чемпионат мира 2023 года пройдёт в Финляндии и Латвии. Групповые матчи состоятся с 12 по 23 мая, четвертьфиналы турнира пройдут 25 мая. Турнир завершится играми за медали в воскресенье, 28 мая. В феврале Международная федерация хоккея продлила отстранение сборных России и Беларуси на весь сезон-2023/2024, и команды не сыграют на мировом первенстве.