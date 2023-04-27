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«Он блестяще играл и был нашим лучшим игроком». Беннетт — об игре Бобровского с «Бостоном»

«Он блестяще играл и был нашим лучшим игроком». Беннетт — об игре Бобровского с «Бостоном»
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Нападающий «Флориды» Сэм Беннетт поделился эмоциями от великолепного выступления вратаря «Пантерз» Сергея Бобровского в пятом матче серии плей-офф с «Бостоном» (4:3 ОТ). Россиянин отразил 44 из 47 бросков соперника.

«Он блестяще играл весь матч, сегодня он был нашим лучшим игроком. Впечатляющее выступление в матче, который нам непременно надо было выигрывать», — цитирует Беннетта официальный сайт НХЛ.

Бобровский нейтрализовал выход один на один с нападающим «Бостона» Брэдом Маршаном на последней секунде основного времени матча. Этот матч стал вторым для россиянина, который он начал в качестве стартового вратаря в серии с «Бостоном», ещё в одном матче Бобровский вышел в середине третьего периода. Всего в серии с «Брюинз» Сергей пропустил девять шайб, отразив 78 бросков.

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