Маккиннон о поражении в пятом матче с «Сиэтлом»: не знаю, почему мы не показали своей игры

Лидер «Колорадо» Натан Маккиннон остался разочарован игрой команды в пятом матче серии плей-офф с «Сиэтлом» (2:3). Нападающий забил гол и отдал результативную передачу. Действующий чемпион поставил себя на грань вылета, уступая в серии со счётом 2-3.
«Это тяжело. Сегодня вечером мы не играли в свою игру, и я не знаю почему. Нам просто нужно найти способ вернуться сюда на седьмую игру. Думаю, что мы просто выстрелили себе в ногу.
Я знаю, что это клише, но думаю, что есть определённые игровые задания, которые мы просто не выполняем по какой-то причине прямо сейчас. Это не вопрос работы, желания или чего-то в этом роде», — цитирует Маккиннона пресс-служба лиги.
Отметим, что из-за личных причин последние три матча серии не играл Валерий Ничушкин. Следующий матч серии пройдёт в Сиэтле 29 апреля.
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