Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Ак Барс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

19-летний защитник «Югры» Арсений Варлаков перейдёт в нижегородское «Торпедо»

19-летний защитник «Югры» Арсений Варлаков перейдёт в нижегородское «Торпедо»
Аудио-версия:
Комментарии

Как стало известно «Чемпионату», защитник Арсений Варлаков перейдёт из клуба ВХЛ «Югра» в нижегородское «Торпедо».

19-летний защитник в текущем сезоне провёл за «Югру» 46 матчей, в которых отметился 11 результативными передачами при показателе полезности «+9». В плей-офф на счету игрока обороны шесть матчей, в которых Варлаков забил гол и отдал три результативные передачи в серии с «Горняком-УГМК». Также Варлаков успел принять участие в плей-офф МХЛ за «Мамонтов Югры», где за девять матчей отдал три результативные передачи с показателем полезности «-1».

Отметим, что «Югра» по итогам регулярного чемпионата ВХЛ заняла первое место, однако в первом раунде плей-офф уступила «Горняку-УГМК» в шести матчах. «Торпедо» завершило сезон поражением во втором раунде Кубка Гагарина от СКА в четырёх матчах.

Материалы по теме
«Югра» — первый в истории ВХЛ победитель регулярки, вылетевший в первом раунде плей-офф
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023