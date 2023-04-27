19-летний защитник «Югры» Арсений Варлаков перейдёт в нижегородское «Торпедо»

Как стало известно «Чемпионату», защитник Арсений Варлаков перейдёт из клуба ВХЛ «Югра» в нижегородское «Торпедо».

19-летний защитник в текущем сезоне провёл за «Югру» 46 матчей, в которых отметился 11 результативными передачами при показателе полезности «+9». В плей-офф на счету игрока обороны шесть матчей, в которых Варлаков забил гол и отдал три результативные передачи в серии с «Горняком-УГМК». Также Варлаков успел принять участие в плей-офф МХЛ за «Мамонтов Югры», где за девять матчей отдал три результативные передачи с показателем полезности «-1».

Отметим, что «Югра» по итогам регулярного чемпионата ВХЛ заняла первое место, однако в первом раунде плей-офф уступила «Горняку-УГМК» в шести матчах. «Торпедо» завершило сезон поражением во втором раунде Кубка Гагарина от СКА в четырёх матчах.