Зибанеджад сообщил, что чувствует психологическое давление в серии с «Нью-Джерси»

Нападающий «Рейнджерс» Мика Зибанеджад сообщил, что чувствует давление в плей-офф, и посетовал на проблемы в атаке у «синерубашечников» в последних двух матчах серии с «Нью-Джерси». Хоккеисты «Рейнджерс» проиграли два домашних матча с общим счётом 2:5.
«Я чувствую давление, но думаю, что оно исходит изнутри. Одно можно сказать наверняка: я знаю, что эти вопросы будут возникать в плей-офф. Но в то же время стараюсь не придавать этому большого значения. Когда мы проигрываем и, конечно же, когда мы не забиваем, это указывает на то, что мы недостаточно хорошо атакуем. Но в то же время любой игрок хочет ощущать это давление матчей плей-офф», — цитирует Зибанеджада пресс-служба НХЛ.
Счёт в серии равный 2-2. Следующий матч пройдёт на площадке «Нью-Джерси» 28 апреля.
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