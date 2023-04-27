Сушинский поделился ожиданиями от шестого матча ЦСКА — «Ак Барс» в финале Кубка Гагарина
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Чемпион мира Максим Сушинский считает, что команды имеют равные шансы на победу в шестом матче финала Кубка Гагарина между ЦСКА и «Ак Барсом». Матч пройдёт сегодня, 27 апреля, в Москве. Начало встречи — в 19:30 мск.
«В финале играют две сильнейшие команды этого розыгрыша Кубка Гагарина, какой вообще фаворит может быть? Конечно же, фаворита здесь нет. Шансы у обеих команд победить абсолютно одинаковы. Дружба точно сегодня не победит. Если бы ЦСКА играл с Новой Гвинеей, тогда можно было бы сказать, кто фаворит и победит. А так сказать сложно. Жду от сегодняшнего матча красивого хоккея и много борьбы!» — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
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