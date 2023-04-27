«Забывать об этом нельзя». Дементьев — о запрете флагов России и Беларуси на ЧМ-2023

Хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев оценил запрет оргкомитета чемпионата мира 2023 года, согласно которому на матчах турнира будут запрещены флаги России и Беларуси, а также ответил на вопрос, нужно ли смотреть матчи ЧМ без участия российских хоккеистов.

«Ситуация складывается так, что у нас нет никаких рычагов влияния на проведение чемпионата мира. Думаю, не надо обращать внимания на всё происходящее и даже говорить об этом. Не хотят там видеть наши флаги – и не надо. Но и забывать об этом нельзя. Надо будет вернуться к этому вопросу, когда в наших руках будет сосредоточено больше возможностей для отстаивания своих законных интересов.

Нужно ли смотреть чемпионат мира без сборной России? Смотреть и следить надо — за новыми именами и новыми тенденциями, за тренерскими решениями. Почему мы должны поддаваться давлению политики и лишать себя удовольствия от игры в хоккей? Уверен, что надо смотреть, быть в курсе событий и готовиться. Рано или поздно мы всё равно будем играть против этих хоккеистов и тренеров. Это неизбежно», — приводит слова Дементьева «РБ Спорт».

Накануне стало известно, что в местах проведения соревнований не разрешат вывешивать флаги России и Беларуси.