Овечкин с семьёй присутствует на шестом матче финала Кубка Гагарина ЦСКА — «Ак Барс»
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин с супругой и детьми присутствует на шестом матче финала Кубка Гагарина ЦСКА — «Ак Барс». После второго периода счёт 2:0 в пользу казанского клуба.
Напомним, в регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги Овечкин провёл 73 матча, в которых забросил 42 шайбы и отдал 33 голевые передачи, набрав в общей сложности 75 результативных баллов.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию шестого матча серии между ЦСКА и «Ак Барсом».
Фонбет КХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 6-й матч
27 апреля 2023, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
3-й период
0 : 2
Ак Барс
Казань
0:1 Галимов (Евсеев) – 07:44 (4x4) 0:2 Шипачёв (Юдин, Кагарлицкий) – 38:01 (5x4)
В финальной серии плей-офф КХЛ выигрывает ЦСКА — 3-2. В случае победы в шестой встрече армейцы выиграют Кубок Гагарина. В рамках финала Кубка Гагарина команды встречались один раз, в сезоне-2017/2018. Со счётом 4-1 в серии сильнее оказался «Ак Барс».
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