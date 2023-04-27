Овечкин с семьёй присутствует на шестом матче финала Кубка Гагарина ЦСКА — «Ак Барс»

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин с супругой и детьми присутствует на шестом матче финала Кубка Гагарина ЦСКА — «Ак Барс». После второго периода счёт 2:0 в пользу казанского клуба.

Напомним, в регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги Овечкин провёл 73 матча, в которых забросил 42 шайбы и отдал 33 голевые передачи, набрав в общей сложности 75 результативных баллов.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию шестого матча серии между ЦСКА и «Ак Барсом».

В финальной серии плей-офф КХЛ выигрывает ЦСКА — 3-2. В случае победы в шестой встрече армейцы выиграют Кубок Гагарина. В рамках финала Кубка Гагарина команды встречались один раз, в сезоне-2017/2018. Со счётом 4-1 в серии сильнее оказался «Ак Барс».