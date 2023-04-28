Боунесс — о поражении в серии с «Вегасом»: их лидеры сыграли намного лучше наших
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Главный тренер «Виннипега» Рик Боунесс не смог скрыть разочарования от поражения в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли в серии с «Вегасом» (1-4). В шестом матче сильнее оказались хоккеисты «Голден Найтс» со счётом 4:1.
«Я так разочарован и возмущён. Мы не сопротивлялись сопернику. Их лидеры сыграли намного лучше наших. Они заслужили победу. Они были лучшей командой в регулярном сезоне, и они были лучшей командой в этой серии плей-офф», — цитирует Боунесса пресс-служба «Виннипега».
Отметим, что в начале третьего матча серии «реактивные» потеряли из-за травмы своего ведущего защитника Джона Моррисси. В шестом матче серии также не принял участия лидер Марк Шайфли. «Вегас» стал первой командой в текущем плей-офф, вышедшей во второй раунд.
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