Стали известны новый тренерский штаб и генменеджер вернувшейся в КХЛ «Лады»

Как стало известно «Чемпионату», новым главным тренером «Лады» станет Олег Браташ, который сменит на этом посту Валерия Белова. В тренерский штаб клуба в качестве ассистента войдёт Александр Титов. Генеральным менеджером клуба станет Рафик Якубов.
Браташ с 2021 года входил в тренерский штаб молодёжной сборной России в качестве помощника главного тренера. С 2016 по 2021 год он был главным тренером олимпийской сборной России. Браташ возглавлял клубы МХЛ «Локо», МХК «Спартак» и «Крылья Советов». Он входил в тренерские штабы СКА и «Локомотива».
Титов в прошлом сезоне возглавлял клуб ВХЛ «СКА-Нева», с которым уступил в первом раунде плей-офф новокузнецкому «Металлургу» (2-4).
Якубов с 2017 по 2021 год был генеральным менеджером «Ак Барса». За это время казанский клуб стал чемпионом России и обладателем Кубка Гагарина (2018 г.). С сентября 2021 года специалист был спортивным директором СКА.
Напомним, на совете директоров Континентальной хоккейной лиги было принято решение о включении «Лады» в состав участников на сезон-2023/2024. Последние пять сезонов клуб из Тольятти выступал в ВХЛ. Автозаводцы будут выступать в Восточной конференции.
- 28 апреля 2023
-
14:30
-
14:05
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:40
-
12:25
-
12:00
-
11:45
-
11:20
-
11:00
-
10:35
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:51
-
08:35
-
08:20
-
08:09
-
05:50
-
05:40
-
05:22
-
04:57
-
04:48
-
04:06
-
03:46
-
00:25
- 27 апреля 2023
-
23:55
-
23:47
-
23:42
-
23:30