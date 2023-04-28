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Стали известны новый тренерский штаб и генменеджер вернувшейся в КХЛ «Лады»

Стали известны новый тренерский штаб и генменеджер вернувшейся в КХЛ «Лады»
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Как стало известно «Чемпионату», новым главным тренером «Лады» станет Олег Браташ, который сменит на этом посту Валерия Белова. В тренерский штаб клуба в качестве ассистента войдёт Александр Титов. Генеральным менеджером клуба станет Рафик Якубов.

Браташ с 2021 года входил в тренерский штаб молодёжной сборной России в качестве помощника главного тренера. С 2016 по 2021 год он был главным тренером олимпийской сборной России. Браташ возглавлял клубы МХЛ «Локо», МХК «Спартак» и «Крылья Советов». Он входил в тренерские штабы СКА и «Локомотива».

Титов в прошлом сезоне возглавлял клуб ВХЛ «СКА-Нева», с которым уступил в первом раунде плей-офф новокузнецкому «Металлургу» (2-4).

Якубов с 2017 по 2021 год был генеральным менеджером «Ак Барса». За это время казанский клуб стал чемпионом России и обладателем Кубка Гагарина (2018 г.). С сентября 2021 года специалист был спортивным директором СКА.

Напомним, на совете директоров Континентальной хоккейной лиги было принято решение о включении «Лады» в состав участников на сезон-2023/2024. Последние пять сезонов клуб из Тольятти выступал в ВХЛ. Автозаводцы будут выступать в Восточной конференции.

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