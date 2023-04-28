Главный тренер «Миннесоты» оценил неудачную игру Капризова в пятом матче с «Далласом»

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Дин Эвасон высказался о неудачной игре российского нападающего Кирилла Капризова в последнем матче серии первого раунда с «Даллас Старз» (2-3). 26-летний лидер «дикарей» забросил лишь одну шайбу в пяти матчах, не записав на свой счёт ни одного ассиста.

«Его желание, его воля, его креативность и поиск моментов в атаке были действительно хороши. Мы просто не забросили столько, сколько хотели бы», — приводит слова Эвасона The Athletic.

Напомним, Кирилл Капризов забил 40 голов в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, став лучшим снайпером «Миннесоты». В первых четырёх матчах плей-офф он нанёс 13 бросков, а последнем, пятом, российский форвард бросил лишь раз.