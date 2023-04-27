«Миннесоту» не хотят пропускать во второй раунд? Судьи охотятся за одноклубником Капризова

«Чёртова шутка» — этой фразой можно описать происходящее с Фолиньо. Арбитры издеваются над ним в каждом матче.

Плей-офф в НХЛ — это праздник. Праздник голов, красивого хоккея, классных хитов и шикарных спасений. В этом было сложно сомневаться. Однако в плей-офф-2023 появился ещё один «праздник» — странных судейских решений.

Мы уже делали краткий обзор главных спорных судейских решений на старте розыгрыша Кубка Стэнли, однако хочется остановиться на, пожалуй, самой заметной персоне этого безумства. На нападающем «Миннесоты Уайлд» Маркусе Фолиньо. Теперь он попадает в скандалы, связанные с судейством, буквально каждый матч.

И главное, к чему это привело — теперь команда Кирилла Капризова стоит на грани вылета, а один из их ментальных лидеров, вероятно, в крайне подавленном состоянии. Чем же Фолиньо не угодил судьям?

Маркус Фолиньо Фото: nhl.com

Начало конфликта

Ещё в первом матче серии 18 апреля канадский нападающий получил четыре минуты штрафа. В одном из моментов Фолиньо немного зацепил Джейсона Робертсона, и тот упал — судьи без раздумий удалили хоккеиста «Миннесоты».

«Крюк Фолиньо, нырок Робертсона… Одно из многих приукрашиваний «Далласа» сегодня», — отреагировал журналист Майкл Руссо в своём «твиттере».

Одно из двух удалений тогда привело к голу самого Робертсона.

Во второй встрече серии 20 апреля Фолиньо и вовсе получил 10-минутный штраф в концовке. При этом не совсем понятно, что заставило судей удалить хоккеиста.

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Наконец, в третьем поединке 31-летний нападающий «Миннесоты» уже и сам не выдержал. Хоть он и получил всего две минуты, а команда в итоге выиграла, Маркус после удаления на 52-й минуте не сдержался и адресовал скамейке «Далласа» жесты в виде нырков.

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Четвёртый матч

На самом деле, уже к этому моменту можно было прочувствовать, как не везёт Фолиньо. Конечно, Маркус не идеальный хоккеист, его жёсткий стиль широко известен. Да и за словами в карман форвард не полезет. Но в четвёртом матче странности, пожалуй, достигли апогея…

К 56-й минуте «Миннесота» проигрывает с минимальной разницей — 1:2. Фолиньо на выходе из зоны «Далласа» пытается применить силовой приём против нападающего «Старз» Мэйсона Марчмента. Маркус промахивается, толком не попадая по сопернику, однако тот задевает хоккеиста «Уайлд». Фолиньо прилетает по лицу клюшкой и рукой, а Марчмент не может удержаться на ногах и в конечном счёте падает на лёд. Форвард «Миннесоты» лежит рядом, держась за лицо. Что делают судьи? Правильно — они удаляют Фолиньо за «подножку».

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Можно много спорить об этом моменте, но… подножка?! Где? Как? Почему?

Вопросов много, а ответов нет. Зато можно смело утверждать: это самое странное и нелогичное удаление в нынешнем сезоне.

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«Это какая-то шутка и не имеет никакого смысла. Я собираюсь применить силовой приём против парня, который находится с шайбой. Это не блокировка. В итоге ещё и получаю клюшкой по лицу. Не должно быть штрафа за подножку, когда ты чисто попал в соперника. Это бред. Чёртова шутка. Где, чёрт возьми, подножка?!

Я так и не получил объяснений от судей по поводу назначенных удалений. Нет, [они вели себя] высокомерно. Мне просто кажется, что сейчас говорить об этом немного мелочно. Это не имеет никакого смысла. Это хоккей плей-офф. Ты идёшь и применяешь силовой приём против соперника, и это в рамках правил. Всё чисто, а тебя посылают на скамейку штрафников. Я не знаю. Думаю, в этом смысле, возможно, игроки «Далласа» добрались до них раньше, чем мы», — не выдержав, сокрушался Фолиньо после матча.

Обычно спокойный и даже шутливо настроенный главный тренер «Миннесоты» Дин Эвасон также эмоционально прокомментировал спорное удаление форварда. Он пытался избежать штрафа за критику, но сказал доходчиво и понятно: «Послушайте, все в хоккейном мире смотрели этот матч. Мы все знаем, что произошло. Я не буду комментировать эти решения. У нас есть своё мнение, но какой в этом смысл? Вы можете писать и говорить об этом. Нет смысла ныть об этом сейчас. Всё позади.

Мы не собираемся прекращать усердно играть только из-за нескольких удалений. Это неправильно. Вы играете усердно, играете правильно. Играйте в силовой манере. Это то, что вы должны делать, вы должны проводить силовые приёмы. В этот момент было бы более грустно, если бы мы играли высоко поднятой клюшкой и получали удаления за недисциплинированную игру. Но мы же так не поступали. Это не так, это не та ситуация. Это просто хороший, жёсткий, силовой хоккей, и мы продолжим так играть».

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Spittin' Chiclets в «Твиттере» иронично отреагировал на странное удаление: «Фолиньо приехал на матч с девушкой судьи?»

Хоть это и шутка, но такое объяснение было бы, пожалуй, самым правдоподобным.

Ах да, забыл главное. Фолиньо удалили дважды — и оба раза «Даллас» забил. В итоге победа «Старз» и 2-2 в серии.

Маркус Фолиньо Фото: AP/TASS

Пятый матч

Самый важный эпизод произошёл уже на третьей минуте пятой встречи. Фолиньо, пытаясь применить силовой приём, не рассчитал и попал коленом в колено нападающему «Далласа» Радеку Факсе. Судьи обратились к видеопросмотру и выписали форварду «Миннесоты» большой штраф и дисциплинарный до конца матча. А «Старз» в итоге реализовали большинство, открыв счёт во встрече.

Посмотреть видео можно на YouTube-канале компании Sportsnet. Права на видео принадлежат Rogers Media Inc.

«Пересмотрел этот момент много раз. Игроки несут ответственность за движения своего тела, но я не думаю, что Фолиньо двигал коленом, он подготовил плечо до того, как Факса развернулся. Это удаление, без вопросов. Но большой штраф и удаление до конца матча не показались оправданными, с моей точки зрения», — написал в «Твиттере» журналист Шон Шапиро.

Понятное дело, что Фолиньо нарушил правила в этом эпизоде, тут спорить не о чем. Однако всё-таки возникает вопрос: а точно ли хоккеист заслуживал удаления до конца встречи, тем более уже на третьей минуте, возможно, поворотного матча серии? Учитывая, что судьи обычно стараются не влезать в ход матчей плей-офф — а кто-то даже прощает вопиюще жестокие эпизоды, как, например, грязнейший хит Кейла Макара — действительно ли решение справедливо и правомерно?

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«Не согласен с матч-штрафом. Я сохранял свою траекторию движения и, к сожалению, попал ему коленом в ногу. Не скажу, что попал ему в колено, — я ударил его чуть выше. Он уклонялся и изменил свою траекторию, а я ехал прямо и не двигал свою ногу.

Если вы хотите дать мне удаление — пожалуйста, но не пять минут и удаление до конца матча. Я просто не согласен с этим решением», — высказался после матча Фолиньо.

Эмоции нападающего можно понять. Духовный лидер команды, по сути, в каждом матче не по своей воле подставлял «Миннесоту», суммарно получив 35 минут штрафа и с большим отрывом лидируя по этому показателю в текущем плей-офф.

«Судьи ни за что не хотели, чтобы Фолиньо сыграл в этой встрече», — отреагировал «Твиттер» 10,000 Takes на матч-штраф.

Маркус «привёз» своими удалениями четыре гола, два из которых стали победными для «Далласа». Теперь «Миннесота» стоит на грани вылета. Но главные вопросы не в этом.

Заслужил ли Фолиньо хотя бы половину своих удалений? Заслужил ли стать главным антигероем серии, если не считать судей? Почему за жёсткую, но легитимную игру хоккеист то и дело получает штрафы? Наконец, где все эти люди, которые кричат, что хоккей — мужской вид спорта и что надо играть в рамках правил, не боясь при этом силовой игры?!

Повторюсь: Фолиньо не идеальный хоккеист и наверняка не идеальный человек. Оправдывать его буквально при каждом удалении попросту глупо. Но!

Очевидно, что в нескольких моментах арбитры ошиблись. Наверняка регулярные ошибки — это лишь стечение обстоятельств, никаких теорий заговоров или чего-то подобного здесь не будет.

Маркус Фолиньо Фото: AP/TASS

Просто напомню.

Судьи должны быть беспристрастны — это факт. Однако при этом судьи должны быть справедливы и честны. Всегда. Справедливо ли уничтожать конкретного человека, при этом не особо обращая внимания на других? Удалять за нарушения — да, справедливо. Но количество судейских ошибок, затронувших конкретного игрока, просто зашкаливает. Не знак ли это, что пора проанализировать спорные моменты, ошибки и сделать выводы? Если «Миннесота» пройдёт во второй раунд, всю эту ситуацию можно будет считать даже своеобразным мемом. Однако уровень шума споров и дискуссий по моментам с Фолиньо в случае раннего вылета «Уайлд» будет слишком огромен.

Так а судьи кто?