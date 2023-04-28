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Бобровский в топе лучших опытных игроков плей-офф без Кубка Стэнли по версии The Athletic

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский попал в топ лучших опытных игроков нынешнего плей-офф, кто ещё не выигрывал Кубок Стэнли, по версии The Athletic.

Хоккеист занял 16-е место.

Топ-20:

20. Брэд Хант, «Колорадо Эвеланш»;

19. Ярослав Галак, «Нью-Йорк Рейнджерс»;

18. Брендан Смит, «Нью-Джерси Дэвилз»;

17. Уэйн Симмондс, «Торонто Мэйпл Лифс»;

16. Сергей Бобровский, «Флорида Пантерз»;

15. Пьер-Эдуар Белльмар, «Тампа-Бэй Лайтнинг»;

14. Джейми Бенн, «Даллас Старз»;

13. Джордан Эберле, «Сиэтл Кракен»;

12. Райан Ривз, «Миннесота Уайлд»;

11. Ник Фолиньо, «Бостон Брюинз»;

10. Маттиас Экхольм, «Эдмонтон Ойлерз»;

9. Блейк Уилер, «Виннипег Джетс»;

8. Райан Сутер, «Даллас Старз»;

7. Алекс Эдлер, «Лос-Анджелес Кингз»;

6. Зак Паризе, «Нью-Йорк Айлендерс»;

5. Матс Цуккарелло, «Миннесота Уайлд»;

4. Марк Джиордано, «Торонто Мэйпл Лифс»;

3. Пол Штястны, «Каролина Харрикейнз»;

2. Брент Бёрнс, «Каролина Харрикейнз»;

1. Джо Павелски, «Даллас Старз».