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Бобровский в топе лучших опытных игроков плей-офф без Кубка Стэнли по версии The Athletic

Бобровский в топе лучших опытных игроков плей-офф без Кубка Стэнли по версии The Athletic
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Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский попал в топ лучших опытных игроков нынешнего плей-офф, кто ещё не выигрывал Кубок Стэнли, по версии The Athletic.

Хоккеист занял 16-е место.

Топ-20:

20. Брэд Хант, «Колорадо Эвеланш»;
19. Ярослав Галак, «Нью-Йорк Рейнджерс»;
18. Брендан Смит, «Нью-Джерси Дэвилз»;
17. Уэйн Симмондс, «Торонто Мэйпл Лифс»;
16. Сергей Бобровский, «Флорида Пантерз»;
15. Пьер-Эдуар Белльмар, «Тампа-Бэй Лайтнинг»;
14. Джейми Бенн, «Даллас Старз»;
13. Джордан Эберле, «Сиэтл Кракен»;
12. Райан Ривз, «Миннесота Уайлд»;
11. Ник Фолиньо, «Бостон Брюинз»;
10. Маттиас Экхольм, «Эдмонтон Ойлерз»;
9. Блейк Уилер, «Виннипег Джетс»;
8. Райан Сутер, «Даллас Старз»;
7. Алекс Эдлер, «Лос-Анджелес Кингз»;
6. Зак Паризе, «Нью-Йорк Айлендерс»;
5. Матс Цуккарелло, «Миннесота Уайлд»;
4. Марк Джиордано, «Торонто Мэйпл Лифс»;
3. Пол Штястны, «Каролина Харрикейнз»;
2. Брент Бёрнс, «Каролина Харрикейнз»;
1. Джо Павелски, «Даллас Старз».

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