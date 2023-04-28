Бобровский в топе лучших опытных игроков плей-офф без Кубка Стэнли по версии The Athletic

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский попал в топ лучших опытных игроков нынешнего плей-офф, кто ещё не выигрывал Кубок Стэнли, по версии The Athletic.
Хоккеист занял 16-е место.
Топ-20:
20. Брэд Хант, «Колорадо Эвеланш»;
19. Ярослав Галак, «Нью-Йорк Рейнджерс»;
18. Брендан Смит, «Нью-Джерси Дэвилз»;
17. Уэйн Симмондс, «Торонто Мэйпл Лифс»;
16. Сергей Бобровский, «Флорида Пантерз»;
15. Пьер-Эдуар Белльмар, «Тампа-Бэй Лайтнинг»;
14. Джейми Бенн, «Даллас Старз»;
13. Джордан Эберле, «Сиэтл Кракен»;
12. Райан Ривз, «Миннесота Уайлд»;
11. Ник Фолиньо, «Бостон Брюинз»;
10. Маттиас Экхольм, «Эдмонтон Ойлерз»;
9. Блейк Уилер, «Виннипег Джетс»;
8. Райан Сутер, «Даллас Старз»;
7. Алекс Эдлер, «Лос-Анджелес Кингз»;
6. Зак Паризе, «Нью-Йорк Айлендерс»;
5. Матс Цуккарелло, «Миннесота Уайлд»;
4. Марк Джиордано, «Торонто Мэйпл Лифс»;
3. Пол Штястны, «Каролина Харрикейнз»;
2. Брент Бёрнс, «Каролина Харрикейнз»;
1. Джо Павелски, «Даллас Старз».
- 28 апреля 2023
-
23:53
-
23:48
-
23:43
-
23:29
-
23:23
-
22:58
-
22:43
-
22:22
-
21:52
-
21:45
-
21:30
-
21:07
-
20:42
-
20:19
-
20:10
-
20:07
-
20:01
-
19:56
-
19:49
-
19:35
-
19:13
-
19:08
-
18:57
-
18:46
-
18:19
-
17:57
-
17:47
-
17:28
-
16:58
-
16:28
-
15:50
-
15:30
-
15:20
-
15:05
-
15:00